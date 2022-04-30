Фейк: США решили возродить ленд-лиз после начала военной операции России

Спустя почти два месяца начала военной операции России США решили возродить ленд-лиз. Украина получит новейшее вооружение и бронетехнику на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информирует сайт войнасфейками.рф
.
Проект закона о ленд-лизе с Украиной был внесен в сенат США задолго до начала специальной военной операции, об этом свидетельствуют официальные документы. Впервые он упоминается
еще 19 января - более, чем за месяц до начала событий. По словам
военного эксперта, полковника Михаила Ходаренка, непонятно, кто будет обслуживать поставленную технику, в особенности - истребители F-16. Для обучения пилотов (а оно длится не один год) и наземного персонала у Киева сейчас нет никаких возможностей. Ленд-лиз - это далеко не бесплатная помощь, рассчитываться по этим кредитам придется не меньше 50 лет. Украинские пропагандисты, проводя параллели с военной помощью США союзникам во время Второй Мировой войны, забывают уточнить, что советский долг за поставки по ленд-лизу был окончательно выплачен
и закрыт в рамках расчетов с «Парижским клубом» только 21 августа 2006 года. Мы уже разбирали фейк
о том, что европейские страны готовы передать Украине новейшее вооружение и бронетехнику. Под «новейшей» чаще всего понимается списанная техника, не отвечающая современным стандартам ведения боевых действий.