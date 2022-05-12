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Фейк: США активно помогают Украине как «пострадавшей стороне» только после начала спецоперации

Фейк: США активно помогают Украине как «пострадавшей стороне» только после начала спецоперации

12.05.2022 | 09:43
США активно помогают Украине как «пострадавшей стороне» только после начала спецоперации, к конфликту они не готовились. Об этом неоднократно заявляли Вашингтон и Киев, сообщает сайт войнасфейками.рф. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон начал поставлять вооружение задолго до начала спецоперации. «Первый миллиард долларов, который президент выделил Украине, включал летальное вооружение», - заявил Кирби. А закон о ленд-лизе с Украиной был внесен в сенат США, как минимум, за месяц до начала спецоперации. Представитель Пентагона также сообщил, что США и другие страны помогали обучать украинских военных. К 2017 году при участии инструкторов из стран НАТО было обучено 8 300 украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский тоже признался, что Украина готовилась к войне. Еще в начале спецоперации были обнаружены данные ВСУ о подготовке нападения на Донбасс, а советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно заявлял, что вопрос Крыма должен быть решен военным путем.
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