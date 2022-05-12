США активно помогают Украине как «пострадавшей стороне» только после начала спецоперации, к конфликту они не готовились. Об этом неоднократно заявляли Вашингтон и Киев, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил
, что Вашингтон начал поставлять вооружение задолго до начала спецоперации. «Первый миллиард долларов, который президент выделил Украине, включал летальное вооружение», - заявил Кирби. А закон о ленд-лизе с Украиной был внесен в сенат
США, как минимум, за месяц
до начала спецоперации.
Представитель Пентагона также сообщил, что США и другие страны помогали обучать украинских военных. К 2017 году при участии инструкторов из стран НАТО было обучено
8 300 украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже признался
, что Украина готовилась к войне. Еще в начале спецоперации были обнаружены данные ВСУ о подготовке нападения
на Донбасс, а советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович неоднократно заявлял, что вопрос Крыма должен быть решен военным путем.