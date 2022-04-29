Фейк: советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил фотографию убитого российского бойца

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале выложил фотографию убитого российского бойца с язвительным комментарием, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
На самом деле на фотографии украинский боец. Это отчетливо видно на фотографиях с другого
ракурса. На теле надето сочетание разных предметов формы в старой
и новой
расцветке камуфляжа украинской армии. Рядом четко видна синяя лента, которая является отличительным
знаком украинской стороны. ВСУ и нацбатальоны используют ее для маркировки своих бойцов.
Стоит отметить, что сам Антон Геращенко неоднократно
был замечен за распространением откровенных фейков. Отдельного упоминания достойны его публикации по теме мародерства
. Не так давно он не смог отличить в кузове российской инженерной машины защитный кожух от собачьей будки
.