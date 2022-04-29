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Фейк: советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил фотографию убитого российского бойца

Фейк: советник главы МВД Украины Антон Геращенко выложил фотографию убитого российского бойца

29.04.2022 | 18:36
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале выложил фотографию убитого российского бойца с язвительным комментарием, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле на фотографии украинский боец. Это отчетливо видно на фотографиях с другого ракурса. На теле надето сочетание разных предметов формы в старой и новой расцветке камуфляжа украинской армии. Рядом четко видна синяя лента, которая является отличительным знаком украинской стороны. ВСУ и нацбатальоны используют ее для маркировки своих бойцов. Стоит отметить, что сам Антон Геращенко неоднократно был замечен за распространением откровенных фейков. Отдельного упоминания достойны его публикации по теме мародерства. Не так давно он не смог отличить в кузове российской инженерной машины защитный кожух от собачьей будки.
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