Фейк: скоро в России возникнет дефицит хлеба

Скоро в России возникнет дефицит хлеба. 90% пекарен России работает на европейском оборудовании, ввоз которого запретили в ЕС на прошлой неделе, сообщает сайт. Комплектующих для иностранного оборудования хватит на несколько месяцев, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. За это время отрасль перестроится с учетом новых условий: пекарни начали искатьоборудования. По мнению участников рынка, эту нишу могут занять компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, X5 Group, у которой только в сети «Пятерочка» действует 5,2 тыс. мини-пекарен,печей в Китае. Кроме того, правительство РФ легализовало, что позволит восполнить потребности в нужном оборудовании для отрасли. Хлебопекарная отрасль в этом году будет полностью обеспечена зерном. Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что дефицита хлеба в России: страна обеспечена семенами, сельхозтехникой, средствами защиты растений.