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Фейк: скоро в России возникнет дефицит хлеба

Фейк: скоро в России возникнет дефицит хлеба

17.04.2022 | 14:39
Скоро в России возникнет дефицит хлеба. 90% пекарен России работает на европейском оборудовании, ввоз которого запретили в ЕС на прошлой неделе, сообщает сайт войнасфейками.рф. Комплектующих для иностранного оборудования хватит на несколько месяцев, рассказал исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. За это время отрасль перестроится с учетом новых условий: пекарни начали искать новых поставщиков оборудования. По мнению участников рынка, эту нишу могут занять компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, X5 Group, у которой только в сети «Пятерочка» действует 5,2 тыс. мини-пекарен, уже нашла новых поставщиков печей в Китае. Кроме того, правительство РФ легализовало параллельный импорт, что позволит восполнить потребности в нужном оборудовании для отрасли. Хлебопекарная отрасль в этом году будет полностью обеспечена зерном. Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что дефицита хлеба в России не будет: страна обеспечена семенами, сельхозтехникой, средствами защиты растений.
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