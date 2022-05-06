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Фейк: сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России

Фейк: сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России

06.05.2022 | 18:07
Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России. Такие сообщения распространялись в СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф. Сервис продолжит работу в стране. Активы компании переданы новому владельцу, которым стала петербургская «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входит в УК People&People). Приложение будет функционировать в прежнем режиме, водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк. Ранее мы разбирали фейк о том, что проведение специальной военной операции скажется на рынке такси. Это не так: даже в нынешних условиях существуют действенные меры для поддержки бизнеса. Об этом говорят сами участники рынка.
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