Фейк: сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России

Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу в России. Такие сообщения распространялись в СМИ, сообщает сайт войнасфейками.рф
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Сервис продолжит
работу в стране. Активы компании переданы новому владельцу, которым стала петербургская «Транс-Миссия» (владеет сервисами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входит в УК People&People).
Приложение будет функционировать в прежнем режиме, водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк.
Ранее мы разбирали фейк о том, что проведение специальной военной операции скажется
на рынке такси. Это не так: даже в нынешних условиях существуют действенные меры для поддержки бизнеса. Об этом говорят сами участники рынка.