СБУ
не планировала убийство российского журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщается на официальном телеграм-канале СБУ
, информирует сайт войнасфейками.рф
.
В Москве была
задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, планировавших покушение на российского журналиста Владимира Соловьева. Во время обыска
в квартире было обнаружено огнестрельное оружие, компоненты для изготовления бомб, нацистская символика, запрещенная литература.
На допросе
подозреваемые неоднократно ссылаются на то, что получали указания от СБУ. Часть этих указаний касалась уничтожения машин с символикой поддержки специальной военной операции на Украине. Обсуждались планы покушения на граждан России. Кроме Соловьева возможными целями числились Киселев, Скабеева, Попов, Симоньян, Кеосаян.
Ранее Владимир Зеленский лично адресовал
угрозу Владимиру Соловьеву и другим медиаперсонам. «Финал вашей жизни будет за решеткой, в лучшем случае» - высказался президент Украины.
О предотвращении покушения заявил и Владимир Путин
. При этом он подчеркнул, что нападение готовилось по указанию Киева. Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Это не первый случай, когда Украина посягает на безопасность журналистов. Достаточно вспомнить случай задержания Гонсало Лира
или арест блогера Глеба Ляшенко
.