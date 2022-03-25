Фейк: с сегодняшнего дня США вводят запрет на импорт морепродуктов из России

С сегодняшнего дня США вводят запрет на импорт морепродуктов из России, сообщает сайт войнасфейками.рф. Американский Минфин опубликовал генеральные лицензии по антироссийским санкциям. И из них следует, что введение запрета на ввоз морепродуктов переносится с 25 марта на 23 июня. Импорт этой продукции разрешен «на ограниченный период времени по существующим контрактам». Президент США Джо Байден 11 марта объявил о запрете на импорт из России водки, морепродуктов и алмазов, а также на экспорт предметов роскоши.