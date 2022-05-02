Фейк: русские военные в Белгородской области при перевозке уронили танк

Русские военные в Белгородской области при перевозке уронили танк. Видео распространилось по украинским телеграм-каналам, сообщает сайт войнасфейками.рф
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Это очередное архивное видео, которое не имеет никакого отношения к проводимой сейчас специальной военной операции. Бронемашина Т-72 упала при перевозке
в Омске на ул. Леонова в 2014 году. В результате происшествия никто не пострадал. Оригинал видео можно найти в ВК
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Украинские информационные каналы в очередной раз демонстрируют пренебрежение к своей аудитории и используют старые фото и видео для попыток дискредитации ВС РФ.
Подобное мы уже неоднократно разбирали на примерах «ночного боя в районе Изюма»
и «детей в подвалах Харькова»
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