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Фейк: Россию исключат из G20

Фейк: Россию исключат из G20

23.03.2022 | 15:51
Россию исключат из G20. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана Россия больше не может вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле ни одна из стран-участниц «большой двадцатки» не имеет права лишить Россию возможности участвовать в форуме, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», - заявил он.
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