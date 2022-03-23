Россию исключат из G20. По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана Россия больше не может вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле ни одна из стран-участниц «большой двадцатки» не имеет права лишить Россию возможности участвовать в форуме, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. «G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну», - заявил он.