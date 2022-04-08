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Фейк: россияне останутся без сотовой связи и интернета

Фейк: россияне останутся без сотовой связи и интернета

08.04.2022 | 12:25

Россияне останутся без сотовой связи и интернета из-за износа телеком-оборудования. Поставки нового запрещены санкциями, сообщает сайт войнасфейками.рф.

Как на самом деле: Минфин США вывел из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Организациям и гражданам США разрешили экспорт и реэкспорт в Россию программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

В середине марта в ответ на санкции российское правительство сформировало меры поддержки телекоммуникационной отрасли, в первую очередь, операторов сотовой связи.

Им предоставили возможность повышать тарифы на свои услуги пропорционально инфляции, освободили от необходимости соблюдать требования «закона Яровой» (хранить записи разговоров пользователей, передаваемый ими медиаконтент и SMS-сообщения) и необходимости строить сети четвертого поколения в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных трасс. Все это снизит затраты игроков телеком-отрасли.

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