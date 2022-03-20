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Фейк: Россия создала угрозу на море

Фейк: Россия создала угрозу на море

20.03.2022 | 15:23
В украинских телеграм-каналах появляются сообщения, что якобы Россия заминировала пути от Босфора в Одессу, сообщает сайт войнасфейками.рф. Постановкой мин в этом районе ВМФ России никогда не занимался. По словам военного эксперта полковника Михаила Ходаренка, фарватер минировали те, кто ждал высадку российского десанта в районе Одессы. Он добавил, что весь «москитный флот» Украины из катеров «Гюрза» был сразу же уничтожен. Флагман «Гетман Сагайдачный» затопили сами члены экипажа, понимая бессмысленность сопротивления. ФСБ не исключает возможность дрейфа установленных Украиной в Черном море мин в Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения – тросы могут оборваться в результате шторма. В Сочи в управление МВД на транспорте заявили, что пока не получали данных о дрейфующих минах в акватории.
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