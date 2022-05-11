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Фейк: Россия совершила кибератаки на спутниковую сеть KA-SAT

Фейк: Россия совершила кибератаки на спутниковую сеть KA-SAT

11.05.2022 | 16:56
Россия совершила кибератаки на спутниковую сеть KA-SAT, чтобы нарушить коммуникации ВСУ за час до начала спецоперации 24 февраля. В этом Россию обвинили США, Канада и Евросоюз, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. В посольстве России в США опровергли эти обвинения без доказательств и предложили Вашингтону наладить «неполитизированный диалог» по вопросам информационной безопасности. Российские дипломаты отметили, что как раз США являются одним из главных источников глобальных киберугроз. Кибертерроризмом занимаются как крупные структуры, так и компании, подобные disBalancer, которой телеграм-канал «Мракоборец» посвятил отдельное расследование. DisBalancer позволяет каждому желающему принять участие в DDos-атаке против российских организаций. На скриншоте видно, как участники сообщества отчитываются о своих успехах за последние дни. Также при помощи кураторов из США и ЕС представители украинской пропаганды взламывают российские сайты, чтобы вбросить фейковые данные. Это - тоже часть информационной войны против России.
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