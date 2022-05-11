Фейк: Россия совершила кибератаки на спутниковую сеть KA-SAT

Россия совершила кибератаки на спутниковую сеть KA-SAT, чтобы нарушить коммуникации ВСУ за час до начала спецоперации 24 февраля. В этом Россию обвинили США, Канада и Евросоюз
, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф
.
В посольстве России в США опровергли
эти обвинения без доказательств и предложили Вашингтону наладить «неполитизированный диалог» по вопросам информационной безопасности.
Российские дипломаты отметили, что как раз США являются одним из главных источников глобальных киберугроз.
Кибертерроризмом занимаются как крупные структуры, так и компании, подобные disBalancer, которой телеграм-канал «Мракоборец» посвятил отдельное расследование
. DisBalancer позволяет каждому желающему принять участие
в DDos-атаке против российских организаций. На скриншоте видно, как участники сообщества отчитываются о своих успехах за последние дни.
Также при помощи кураторов из США и ЕС представители украинской пропаганды взламывают
российские сайты, чтобы вбросить фейковые данные. Это - тоже часть информационной войны против России.