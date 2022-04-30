Фейк: Россия препятствует эвакуации граждан с территории «Азовстали»

Российские военные препятствуют эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», сообщает сайт войнасфейками.рф
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Начиная с 19 апреля Российская сторона регулярно открывает
зеленые коридоры для гражданских лиц, укрывшихся на территории завода «Азовсталь», и украинских военных.
Каждые 30 минут по радиоканалам повторяется информация о безопасном времени и существующих способах выбраться из зоны проведения боевых действий. Однако боевики полка «Азов» не доводят эту информацию до мирных граждан и фактически используют их как «живой щит».
Это подтверждает
семья Савиных, которые на свой страх и риск смогли покинуть подземелья завода. Глава семьи нашел в одном из цехов радио, настроил его на волну Вести ФМ и только таким образом смог узнать о гуманитарных коридорах. По последней информации, на территории завода находится еще 71 мирный житель. UPD: Глава семьи оказался человеком с нацистскими взглядами, фотографии с соответствующей символикой он выкладывал в своих соцсетях
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