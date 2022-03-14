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Фейк: Россия прекращает сотрудничество с США по международной космической программе

Фейк: Россия прекращает сотрудничество с США по международной космической программе

14.03.2022 | 13:31
Россия угрожает США прекращением сотрудничества по международной космической программе. Все это может обернуться проблемой с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая, сообщает сайт "Война с фейками". Эту недостоверную информацию распространяет ряд зарубежных СМИ. Как дела обстоят на самом деле – в Роскосмосе официально заявили, что наша страна выполнит свои обязательства по МКС: член экипажа станции Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.
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