Фейк: Россия объявила дефолт

Россия объявила дефолт. Об этом сообщает
CNN со ссылкой на финансовое агентство Standard&Poor’s, информирует сайт войнасфейками.рф
.
Дефолт - это невозможность исполнения обязательств. Это происходит, когда, например, госдолг превышает ВВП.
В случае с Россией он невозможен, ВВП составляет 131 триллион рублей, а долг - 21 триллион, из которых только 4,7 триллиона - внешние займы. Так что повторение 1998 года невозможно.
США и европейские банки пытаются навязать
России технический дефолт. США запретили использовать замороженные золотовалютные резервы Центробанка РФ для выплаты долгов. Тем не менее, Минфин России заявил
, что исполнил обязательства по еврооблигациям на 649,2 млн долларов. Министерство впервые провело оплату в рублях. Деньги перечислили в Национальный расчетный депозитарий в рублях по курсу Центробанка на 4 апреля.
Однако, на текущий момент, иностранные банки не приняли этот платеж. Если этого не случится до 4 мая, то уже западные страны могут объявить дефолт России. Агентство Standard&Poor’s, видимо, опережая события, уже предсказывает, что он будет объявлен.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил
, что если это случится, то министерство будет доказывать свою правоту в судах: «Мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс», - сказал Силуанов в интервью.
Если технический дефолт все таки будет навязан, то может ожидаться отток иностранных инвестиций и высокие ставки по новым заимствованиям. Но инвестиции в Россию со стороны Запада итак запрещены санкциями.
Как же отразится возможный технический дефолт на россиянах? Не считая панических сообщений в соцсетях - абсолютно никак. Технический дефолт не повлияет ни на рядовое население, ни на вкладчиков банков. Возможны сиюминутные скачки курсов валют или котировок российских компаний, однако они будут вызваны исключительно паническими настроениями инвесторов - физических лиц. Центробанк России и правительство ввели
ряд мер, которые должны помочь населению. А на «спасение» фондового рынка Центробанк приготовил триллион рублей из фонда национального благосостояния, но он пока не нужен - акции и без того восстанавливаются после февральской просадки, а некоторые из них сейчас уже стоят
дороже, чем до 24 февраля.
Ранее, президент США Джо Байден заявлял
, что доллар будет стоить 200 рублей. Прогноз не сбылся, даже после отмены комиссии за покупку иностранной валюты, доллар на бирже перед открытием торгов стоит около 79 рублей, столько же он стоил 21 февраля, до начала спецоперации России на Украине. Официальный курс ЦБ РФ на 12 апреля - 79,16 рублей за доллар.