Фейк: Россия наносит удары по гражданским объектам

В сети распространяется информация, что якобы российские войска нанесли авиаудар по жилому дому в центре Харькова. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что это был исключительно гражданский объект, сообщает сайт войнасфейками.рф. На одном из кадров (0:21) съемки с места событий ясно виден лежащий выстрел от РПГ-7. Это излюбленная тактика украинских боевых подразделений – прикрываться мирными жителями. Боевики ведут стрельбу из гражданских объектов, располагают военную технику в жилых кварталах и не выпускают мирное население из городов по гуманитарным коридорам. При этом сами наносят удары по своим же объектам инфраструктуры (иногда случайно), обвиняя в этом российских военных.