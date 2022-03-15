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Фейк: Россия наносит удары по гражданским объектам

Фейк: Россия наносит удары по гражданским объектам

15.03.2022 | 11:08
В сети распространяется информация, что якобы российские войска нанесли авиаудар по жилому дому в центре Харькова. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что это был исключительно гражданский объект, сообщает сайт войнасфейками.рф. На одном из кадров (0:21) съемки с места событий ясно виден лежащий выстрел от РПГ-7. Это излюбленная тактика украинских боевых подразделений – прикрываться мирными жителями. Боевики ведут стрельбу из гражданских объектов, располагают военную технику в жилых кварталах и не выпускают мирное население из городов по гуманитарным коридорам. При этом сами наносят удары по своим же объектам инфраструктуры (иногда случайно), обвиняя в этом российских военных.
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