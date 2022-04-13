Фейк: Россия начала стягивать военную технику к границе с Финляндией

Россия начала стягивать военную технику, в том числе береговые ракетные комплексы «Бастион», к границе с Финляндией, сообщил британский таблоид Daily Mail, сообщает сайт. Эту информацию опровергли сразу несколько источников. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что в этом районе передислоцируютчерез трассу, никакого усиления границ нет. Спикер Минобороны США Джон Кирби заявил, что в Пентагоне не видяттого, что Россия начала стягивать вооружение к границе с Финляндией. Издание Yle посвятило этому фейку большой. Эксперт Петтери Каянмаа из Шведского колледжа национальной обороны считает, что, на котором, якобы, показано перемещение российского вооружения к финской границе - часть информационной войны. Он уточнил, что наличие береговых ракетных комплексов «Бастион» в этом районе не является чем-то неожиданным, потому что они и раньше базировались вблизи Балтийского моря.