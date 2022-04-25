Фейк: Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику

Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику, которое поставляется через иракских ополченцев, сообщает The Guardian
, информирует сайт войнасфейками.рф
.
Посольство России в Тегеране заявило, что это фейк
. «Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности», - сообщается в твиттере диппредставительства.
Эту информацию опровергает и украинская сторона. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба написал
, что беседовал на эту тему с главой иранского МИД. Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре заявил, что иранские компании не помогают поставлять оружие в Россию.