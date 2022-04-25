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Фейк: Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику

Фейк: Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику

25.04.2022 | 15:03
Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику, которое поставляется через иракских ополченцев, сообщает The Guardian, информирует сайт войнасфейками.рф. Посольство России в Тегеране заявило, что это фейк. «Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности», - сообщается в твиттере диппредставительства. Эту информацию опровергает и украинская сторона. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба написал, что беседовал на эту тему с главой иранского МИД. Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре заявил, что иранские компании не помогают поставлять оружие в Россию.
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