Фейк: Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику

Россия использует в спецоперации на Украине иранское оружие и военную технику, которое поставляется через иракских ополченцев, сообщает, информирует сайт. Посольство России в Тегеране заявило, что это. «Появившаяся в некоторых СМИ информация о поставках иранского вооружения в Россию является фейком и не соответствует действительности», - сообщается в твиттере диппредставительства. Эту информацию опровергает и украинская сторона. Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба, что беседовал на эту тему с главой иранского МИД. Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре заявил, что иранские компании не помогают поставлять оружие в Россию.