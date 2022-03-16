Фейк: Россия использует украинские АЭС для военных баз

Украинские СМИ со ссылкой на и.о. главы «Энергоатома» Петра Котина сообщают, что якобы российские войска используют Запорожскую и Чернобыльскую АЭС в качестве военных баз. Кроме того, Запорожскую АЭС передали Росатому, и теперь станцию будет контролировать российская корпорация, сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Использовать объекты атомной энергетики в качестве военных баз никто не собирается, сейчас российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций. Их главная задача - не допустить провокаций со стороны украинских националистов. Об этом заявили в МИД РФ. В МАГАТЭ сообщили: они получили заверение Росатома о том, что у корпорации нет планов установить контроль над Запорожской АЭС. «Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что на ЗАЭС на юго-востоке Украины присутствовало ограниченное количество специалистов компании, но отрицал, что он намеревался передать завод под «систему управления» Росатома», - говорится в сообщении.