Фейк: Россия готовится заблокировать выезд из Крыма

Россия готовится заблокировать выезд из Крыма. Такие данные со ссылкой на разведку публикуют украинские телеграмм-каналы. Утверждается, что россияне, которые переехали на полуостров после 2014 года, спешно продают недвижимость и уезжают на материковую часть страны, сообщает сайт войнасфейками.рф. Севастополь и Крым активно готовятся к курортному сезону, ожидается большой наплыв туристов из материковой России, Белоруссии и других дружественных стран. Регионы принимают беженцев из Донбасса и Украины. На сегодняшний день в одном только Севастополе разместили около 1500 человек. «Хочу добавить, я с семьёй, женой и пятью детьми, живу в Севастополе третий год и уверен, что это один из самых привлекательных для жизни регионов. Об этом говорит и динамичный рост населения. Президент Путин с особым вниманием относится к развитию Города-героя, считает его Патриотической столицей России, в развитие Севастополя вкладываются огромные средства – и он преображается на глазах. Так что никто из города русской славы бежать не собирается, а добрых гостей мы всегда рады принять со всем черноморским радушием», – отмечает вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачёв. «Опять появились и активно распространяются фейки, что с началом СВО россияне якобы массово бегут из Крыма. Украинская пропаганда пустилась во всё тяжкие. Фейк на фейке. На самом деле Крым не успевает строить жилье, квартиры покупают на стадии «котлован». У нас все хорошо и безопасно, планируем рекордный курортный сезон» - заявил советник главы Крыма Олег Крючков.