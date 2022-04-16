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Фейк: Россия готовится уничтожить спутники Илона Маска

Фейк: Россия готовится уничтожить спутники Илона Маска

16.04.2022 | 16:25
Россия готовится уничтожить спутники STARLINK Илона Маска, а депутаты ГД предлагают провести парламентское расследование из-за крейсера «Москва». Такие сообщения якобы опубликованы на сайте фракции «Единой России» в Госдуме, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На данный фейк попались даже крупные телеграм-каналы в российском сегменте, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле оба инфоповода являются заранее спланированной провокацией. У фракции «Единой России» в Госдуме действительно есть сайт, но у него другой домен - er-gosduma.ru, это отчетливо видно, если ввести соответствующий запрос в «Яндекс». Заявление Дмитрия Медведева опубликовано на фейковом сайте фракции «Единой России» - мы не даем на него ссылки, чтобы не увеличивать аудиторию фейка, но предоставляем скриншот из сервиса Whois (предоставляет данные по статусу доменов и IP-адресов): фальшивый сайт зарегистрирован только 22 марта 2022 года, в то время как настоящий - двумя годами ранее. Отдельное внимание обращает на себя и такой факт: Антон Геращенко опубликовал у себя информацию по заявлению Дмитрия Медведева, спустя всего лишь несколько минут после появления фейковой публикации на фальшивом сайте. Это лишний раз подчеркивает, что данная провокация подготовлена с участием официальных лиц Украины. Фейков от них становится все больше: так что мы настоятельно рекомендуем перепроверять информацию перед ее распространением.
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