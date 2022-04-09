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Фейк: Российский валютный рынок потерян навсегда

Фейк: Российский валютный рынок потерян навсегда

09.04.2022 | 17:14
Российский валютный рынок потерян навсегда, про наличные доллары и евро можно забыть. Такая информация распространялась в соцсетях в начале марта, сообщает сайт войнасфейками.рф. Банк России объявил об отмене большинства принятых ранее ограничений, связанных с валютным рынком. Теперь снять со своих счетов можно не только доллары, но и евро. Кроме того, с 18 апреля 2022 года банки снова начнут продавать наличную валюту в кассах. Общий лимит снятия сохраняется - 10 тысяч долларов. Отменяется и заградительная комиссия в 12% при покупке евро, долларов и фунтов через брокерские приложения, теперь покупать валюту можно по стандартным тарифам брокера. В пятницу, 8 апреля, курс доллара на Московской бирже достигал 72 рублей, впервые с ноября 2021 года.
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