Фейк: Российский валютный рынок потерян навсегда

Российский валютный рынок потерян навсегда, про наличные доллары и евро можно забыть. Такая информация распространялась в соцсетях в начале марта, сообщает сайт. Банк Россииоб отмене большинства принятых ранее ограничений, связанных с валютным рынком. Теперь снять со своих счетов можно не только доллары, но и евро. Кроме того, с 18 апреля 2022 года банки снова начнут продавать наличную валюту в кассах. Общий лимит снятия сохраняется - 10 тысяч долларов.и заградительная комиссия в 12% при покупке евро, долларов и фунтов через брокерские приложения, теперь покупать валюту можно по стандартным тарифам брокера. В пятницу, 8 апреля, курс доллара на Московской бирже достигал 72 рублей, впервые с ноября 2021 года.