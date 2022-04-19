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Фейк: российский солдат подорвался на мине

Фейк: российский солдат подорвался на мине

19.04.2022 | 13:11
Российский солдат подорвался на мине, и на кадрах - последние моменты его жизни, снятые на GoPro. Такие комментарии с ликованием распространяются в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле на фотографиях запечатлен процесс гуманитарного обезвреживания мины, а камера привязана к дереву, сообщает автор телеграм-канала Старше Эдды. Мы неоднократно разоблачали фейки, в которых украинская сторона использовала подложные фотографии. Например, в украинских пабликах любят представлять разбитую технику ВСУ как разгромленную российскую колонну или использовать старые снимки для иллюстрации своих тезисов. Подобные фотографии также создаются специально: мы писали об украинке, которая устроила фотосессию с собой в роли трупа. Авторы материалов, которые используются потом для созданий фейков, уже начали отстаивать свои права с помощью исков. Например, российское издание URA.RU подало в суд на итальянских журналистов из La Stampa.
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