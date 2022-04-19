Фейк: российский солдат подорвался на мине

Российский солдат подорвался на мине, и на кадрах - последние моменты его жизни, снятые на GoPro. Такие комментарии с ликованием распространяются в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт. На самом деле на фотографиях запечатлен процесс гуманитарного обезвреживания мины, а камера привязана к дереву,автор телеграм-канала Старше Эдды. Мы неоднократно разоблачали фейки, в которых украинская сторона использовала подложные фотографии. Например, в украинских пабликах любятразбитую технику ВСУ как разгромленную российскую колонну или использовать старыедля иллюстрации своих тезисов. Подобные фотографии также создаются специально: мы писали об украинке, которая устроилас собой в роли трупа. Авторы материалов, которые используются потом для созданий фейков, уже начали отстаивать свои права с помощью исков. Например, российское издание URA.RU подало вна итальянских журналистов из La Stampa.