Фейк: российский солдат подорвался на мине

Российский солдат подорвался на мине, и на кадрах - последние моменты его жизни, снятые на GoPro. Такие комментарии с ликованием распространяются в украинских телеграм-каналах, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
На самом деле на фотографиях запечатлен процесс гуманитарного обезвреживания мины, а камера привязана к дереву, сообщает
автор телеграм-канала Старше Эдды.
Мы неоднократно разоблачали фейки, в которых украинская сторона использовала подложные фотографии. Например, в украинских пабликах любят представлять
разбитую технику ВСУ как разгромленную российскую колонну или использовать старые снимки
для иллюстрации своих тезисов.
Подобные фотографии также создаются специально: мы писали об украинке, которая устроила фотосессию
с собой в роли трупа.
Авторы материалов, которые используются потом для созданий фейков, уже начали отстаивать свои права с помощью исков. Например, российское издание URA.RU подало в суд
на итальянских журналистов из La Stampa.