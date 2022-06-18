Фейк: Российский ракетный корабль получил серьезные повреждения в ходе спецоперации

Российский ракетный корабль получил серьезные повреждения в ходе спецоперации. Сейчас его буксируют по Волге на ремонт. Пост появился в российском ТГ-канале и распространяется украинскими СМИ, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Корабль двигается не на ремонт, а на парад, сообщает телеграм-канал «Zа нами правда». На снимке запечатлена буксировка корабля для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Ежегодно корабли Каспийской флотилии проходят Волго-Донской судоходный канал, преодолевая в общей сложности маршрут, общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Для того, чтобы корабль безопасно проходил под мостами, с него сняли мачту, основные системы, включая кондиционирование, отключили. Поэтому на корабле открыты люки и двери. По фото видно, что корабль двигается вверх по Волге - как раз в сторону Петербурга. Зеленодольск и судоремонтный завод находится ниже Нижнего Новгорода по течению.