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Фейк: Российские войска сами обстреляли Белгород

Фейк: Российские войска сами обстреляли Белгород

03.07.2022 | 18:27
Российские войска сами обстреляли Белгород. Советник главы МВД Украины показал обломки от ракеты ЗРК «Панцирь» (используется как ПВО). Об этом пишут украинские СМИ, сообщает телеграм-канал войнасфейками.рф. Действительно, на фото Геращенко разгонная ступень зенитной ракеты 57Э6Е, используемой в ЗРК «Панцирь». Однако разгонный блок не взрывоопасен и является пустой «болванкой». Такая ракета взрывается в воздухе, когда сбивает цель, после чего ее небоевая часть падает на землю. Об этом говорят даже оппозиционные СМИ. Системы ПВО в Белгороде этой ночью работали активно: ВСУ наносили удары тактическими ракетами «Точка У». Значительная часть ракет была сбита, вместе с ними вниз частично падали и обломки ракет ПВО. Именно такие обломки приводят в качестве доказательств украинские источники. Сначала в украинских ТГ-каналах радовались обстрелу Белгорода. Но потом изменили позицию и стали писать о том, что это Россия обстреляла свой регион. В местах, где упали украинские ракеты, нет военных объектов.
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