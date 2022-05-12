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Фейк: российские войска применили химоружие

Фейк: российские войска применили химоружие

12.05.2022 | 12:33
Российские войска применили химоружие против подразделений ВСУ в Краматорском районе, сообщает сайт войнасфейками.рф. На фото - результаты взрыва железнодорожного состава с аммиачной селитрой в Краматорском районе. Об этом сообщили в Славянской военно-гражданской администрации. Непосредственной угрозы жизни и здоровью людей нет. То, что это не «российская диверсия» уже признали и украинские источники: «Униан», один из главных рупоров киевской пропаганды, тоже написал о взрыве железнодорожного состава. Об угрозе применения Россией химоружия создан уже не один фейк, это - едва ли не главная страшилка, которую увлеченно рассказывают на Западе. Российских военных обвиняли во взрыве цистерны с химикатами в Рубежном, применении отравляющих веществ в Мариуполе, однако все эти обвинения оказались беспочвенными. Россия же не может применить химоружие хотя бы потому, что с 2017 года его в стране нет.
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