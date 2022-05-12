Фейк: российские войска применили химоружие

Российские войска применили химоружие против подразделений ВСУ в Краматорском районе, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
На фото - результаты взрыва железнодорожного состава с аммиачной селитрой в Краматорском районе. Об этом сообщили
в Славянской военно-гражданской администрации. Непосредственной угрозы жизни и здоровью людей нет.
То, что это не «российская диверсия» уже признали и украинские источники: «Униан», один из главных рупоров киевской пропаганды, тоже написал о взрыве железнодорожного состава.
Об угрозе применения Россией химоружия создан уже не один фейк
, это - едва ли не главная страшилка, которую увлеченно рассказывают на Западе. Российских военных обвиняли во взрыве
цистерны с химикатами в Рубежном, применении
отравляющих веществ в Мариуполе, однако все эти обвинения оказались беспочвенными.
Россия же не может применить
химоружие хотя бы потому, что с 2017 года его в стране нет.