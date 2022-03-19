Фейк: российские войска подвергли массированному артобстрелу город Рубежное

Российские войска подвергли массированному артобстрелу город Рубежное, разрушены несколько десятков домов. По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, там устроили «настоящий ад». Сообщает сайт войнасфейками.рф. Как на самом деле Это сделали подразделения ВСУ. Очевидцы говорят о том, что украинские силовики обстреляли город, чтобы потом продемонстрировать картину разрушений зарубежным СМИ в качестве доказательства «российской агрессии». «Вот это все здесь в войну, весь этот бардак натворили украинцы!», - говорит мужчина на видео, житель Рубежного. Он добавил, что западная пресса не осветила «ни одного правдивого кадра».