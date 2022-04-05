Российские военные занимаются мародерством - в этом их не единожды обвиняла украинская сторона, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Факты говорят о том, что мародерством занимаются украинские боевики. Они отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей и продают ее. Информация об этом неоднократно появлялась
в СМИ.
Всю тяжесть ситуации подтверждает то, что президент Украины Зеленский вынужден был подписать
закон об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли.
А обвинения в мародерстве российских военных не получили подтверждения - мы уже разбирали
этот фейк. Напомним, еще в конце февраля Зеленский объявил о массовой раздаче оружия всем желающим.
Этим незамедлительно воспользовались бандиты и начали применять его
против мирных жителей.