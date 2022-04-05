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Фейк: российские военные занимаются мародерством

Фейк: российские военные занимаются мародерством

05.04.2022 | 13:57
Российские военные занимаются мародерством - в этом их не единожды обвиняла украинская сторона, сообщает сайт войнасфейками.рф. Факты говорят о том, что мародерством занимаются украинские боевики. Они отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей и продают ее. Информация об этом неоднократно появлялась в СМИ. Всю тяжесть ситуации подтверждает то, что президент Украины Зеленский вынужден был подписать закон об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли. А обвинения в мародерстве российских военных не получили подтверждения - мы уже разбирали этот фейк. Напомним, еще в конце февраля Зеленский объявил о массовой раздаче оружия всем желающим. Этим незамедлительно воспользовались бандиты и начали применять его против мирных жителей.
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