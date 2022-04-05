Российские военные занимаются мародерством - в этом их не единожды обвиняла украинская сторона, сообщает сайт. Факты говорят о том, что мародерством занимаются украинские боевики. Они отбирают гуманитарную помощь у мирных жителей и продают ее. Информация об этом неоднократнов СМИ. Всю тяжесть ситуации подтверждает то, что президент Украины Зеленскийзакон об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи для получения прибыли. А обвинения в мародерстве российских военных не получили подтверждения - мы ужеэтот фейк. Напомним, еще в конце февраля Зеленский объявил о массовой раздаче оружия всем желающим. Этим незамедлительно воспользовались бандиты и началипротив мирных жителей.