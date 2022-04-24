Фейк: российские военные выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе

Российские военные выпустили не менее шести крылатых ракет по Одессе. Целью были живые дома. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сайт. Целью атаки были военные объекты за пределами города, это понятно хотя бы потому, что украинская сторона оперирует последствиями только одного падения ракеты, а не демонстрирует удары по нескольким объектам в городе. Так, в тг-канале MASH, что удары были нанесены по аэродрому «Школьный», который, очевидно и был целью. Геращенко же в своем посте отметил, что горожане слышали взрывы в разных районах, при этом «одну ракету удалось сбить», видимо, системой ПВО. Если посмотреть на карте военные объекты, которые находятся рядом с ЖК «Тирас», рядом с которым произошел удар, можно увидеть, что до ближайшего военного аэродрома всего 6,5 километров. Такие объекты обычно прикрыты системами ПВО. Судя по всему, зенитчики ВСУ сработали по одной из ракет, однако либо промахнулись, либо попали, но осколки упали рядом с жилым домом, повредив газопровод (отсюда густой черный вертикальный дым). Как минимум две квартиры пострадали - там начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступала. Примечателен и такой факт: в украинских пабликах расходитсяс летящим «Калибром» с комментарием, что его целью был жилой дом, но нигде нет фото и видео как ракета ударила именно по дому. При этом в локальных чатах жителям под угрозой уголовного преследования запрещают снимать фото и видео с места. Это может делаться для того, чтобы скрыть улики. Мы уже разбирали, когда ПВО Украины пытались сбить ракету над Киевом, однако попали в жилой дом.