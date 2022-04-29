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Фейк: российские военные выкрали экспонаты из музея в Мариуполе

Фейк: российские военные выкрали экспонаты из музея в Мариуполе

29.04.2022 | 13:43
Российские военные выкрали экспонаты из музея в Мариуполе. Информацию распространяют украинские СМИ и телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. На самом деле экспонаты из музея были переданы в Донецк на временное хранение. Причем передала их сама директор музея Наталья Капустникова. Картины художников Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи уцелели после обстрела ВСУ района краеведческого музея Мариуполя. Работникам музея удалось спрятать часть экспонатов в специальные тайники. К сожалению, большая часть коллекции музея была уничтожена украинскими националистами. Сейчас здание музея серьезно повреждено из-за того, что ВСУ оборудовали здесь свой пост. С их стороны это не первый случай использования объектов культурного наследия в военных целях. В таком состоянии музей не может обеспечить безопасность сохранившихся экспонатов и было принято решение при содействии российской стороны переправить картины на временное хранение. «Я думаю, что эти картины сначала мы опишем и составим акт временного хранения. А далее можно будет подумать над созданием выставки» - рассказала гендиректор донецкого музея Марина Максимчук. После восстановления здания музея все экспонаты вернутся на свои места.
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