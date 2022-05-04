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Фейк: российские военные увозят тела мирных жителей Мариуполя на гуманитарных грузовиках

Фейк: российские военные увозят тела мирных жителей Мариуполя на гуманитарных грузовиках

04.05.2022 | 10:34
Российские военные увозят тела мирных жителей Мариуполя на гуманитарных грузовиках. Информация об этом распространяется по украинским телеграм-каналам, сообщает сайт войнасфейками.рф. На видео не гуманитарные машины, а машины МЧС, которые помогают разбирать завалы. Видео их работы из этого же района было опубликовано еще вчера. На нем четко видно, что куски бетона и другие обломки грузят прямо в грузовики. Фотографии, используемые в фейковой новости, сделаны с другого ракурса, но и на них видно, что это – аварийно-спасательные машины МЧС. Их используют в том числе для проведения расчистки завалов и поиска раненых. Украинские телеграм-каналы ссылаются на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. «На одном из кадров мы заметили скопление больших грузовиков, специального транспорта и людей возле завалов одного из домов. Это натолкнуло нас на ужасную гипотезу» – заявил он. Из этой «гипотезы» был создан нелепый фейк, не подтвержденный никакими фактами.
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