Российские военные устроили химическую атаку, взорвав цистерну с химикатами в Рубежном. Об этом сообщил Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает сайт. Информация не соответствует действительности, что опровергается целым рядом факторов. Скорее всего, Гайдай, как официальное лицо Украины, намеренно манипулирует информацией, чтобы отвести подозрения от действий собственных военнослужащих. Во-первых, это уже неслучай в Рубежном - тогда именно ВСУ, отступая, заминировали и подорвали цистерны на химическом заводе «Заря». Во-вторых, по более свежему случаю есть официальный комментарий представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, который прямо указывает: ответственность зацистерны азотной кислоты лежит на ВСУ. Мыпервый случай такого подрыва в Рубежном более подробно на нашем канале - и фактура не вызывает вопросов. Скорее всего, таким способом украинская сторона пытается обвинить российских военных в использовании химического оружия. «Данные действия со стороны нацформирований, подчеркивают террористические методы, которые могут привести к жертвам среди мирного населения» -в оборонном ведомстве ЛНР. Об опасности распространения облаков химикатовдоктор химических наук, депутат ГД Александр Мажуга. Стоит отметить, что США неоднократно делалина том, что осудят любую химическую атаку со стороны России. Возможно, именно этого и добиваются войска ВСУ на территории ЛНР.