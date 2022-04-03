home
Главная
>
Новости
>
Фейк: российские военные убили мирных жителей в городе Буча

Фейк: российские военные убили мирных жителей в городе Буча

03.04.2022 | 16:44

Российские военные покинули Бучу, предварительно оставив огромные жертвы среди мирного населения, сообщает сайт войнасфейками.рф.

Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях - похоже на спланированную медиакампанию. Учитывая, что войска покинули город 30 марта, где данные кадры были 4 дня? Их отсутствие лишь подтверждает фейк. Видео с телами вызывает недоумение: здесь на 12 секунде «труп» справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. После того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения. «Братская могила» с телами сделана ВСУ, т.к. больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных. Михаил Подоляк использует подобные постановочные кадры, как предлог для запроса оружия у западных стран.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных