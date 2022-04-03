Фейк: российские военные убили мирных жителей в городе Буча

Российские военные покинули Бучу , предварительно оставив огромные жертвы среди мирного населения, сообщает сайт войнасфейками.рф .

Заметки о Бучесразу в нескольких зарубежных изданиях - похоже на спланированную медиакампанию. Учитывая, что войска покинули город 30 марта, где данные кадры были 4 дня? Их отсутствие лишь подтверждает фейк.с телами вызывает недоумение: здесь на 12 секунде «труп» справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. После того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУгород артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения. «Братская могила» с телами сделана ВСУ, т.к. больше месяца назад они заблокировали город,мост возле Ирпеня, а мэрведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных. Михаилиспользует подобные постановочные кадры, как предлог для запроса оружия у западных стран.