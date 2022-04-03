Фейк: российские военные убили мирных жителей в городе Буча

Российские военные покинули Бучу, предварительно оставив огромные жертвы среди мирного населения, сообщает сайт войнасфейками.рф.
Заметки о Буче появились
сразу в нескольких зарубежных изданиях - похоже на спланированную медиакампанию. Учитывая, что войска покинули город 30 марта, где данные кадры были 4 дня? Их отсутствие лишь подтверждает фейк.
Видео
с телами вызывает недоумение: здесь на 12 секунде «труп» справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки.
После того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли
город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.
«Братская могила» с телами сделана ВСУ, т.к. больше месяца назад они заблокировали город, взорвав
мост возле Ирпеня, а мэр подтверждал
ведение уличных боев. Тогда же и были жертвы со стороны мирных.
Михаил Подоляк
использует подобные постановочные кадры, как предлог для запроса оружия у западных стран.