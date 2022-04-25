Российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на мэра Мелитополя, сообщает сайт. Министерство иностранных дел Болгарии опровергло эту информацию. В ведомстве, что болгарского консула никто не похищал, он находится в безопасности в своем доме. Мы ужефейки о том, что российские военные, якобы, похищают мирных людей. Эти данные не подтвердились. Подобные случаи есть со стороны Службы безопасности Украины. Например, на днях они задержали чилийско-американского блогера и писателя Гонсало Лиру. Мы подробно, кто он такой и почему неудобен киевским властям. Ранее ими быламэра Купянска, впустившего российские войска в город.