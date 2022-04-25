Фейк: российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии

Российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на мэра Мелитополя, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Министерство иностранных дел Болгарии опровергло эту информацию. В ведомстве сообщили
, что болгарского консула никто не похищал, он находится в безопасности в своем доме.
Мы уже разоблачали
фейки о том, что российские военные, якобы, похищают мирных людей. Эти данные не подтвердились.
Подобные случаи есть со стороны Службы безопасности Украины. Например, на днях они задержали чилийско-американского блогера и писателя Гонсало Лиру. Мы подробно рассказывали
, кто он такой и почему неудобен киевским властям.
Ранее ими была похищена дочь
мэра Купянска, впустившего российские войска в город.