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Фейк: российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии

Фейк: российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии

25.04.2022 | 13:47
Российские военные похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на мэра Мелитополя, сообщает сайт войнасфейками.рф. Министерство иностранных дел Болгарии опровергло эту информацию. В ведомстве сообщили, что болгарского консула никто не похищал, он находится в безопасности в своем доме. Мы уже разоблачали фейки о том, что российские военные, якобы, похищают мирных людей. Эти данные не подтвердились. Подобные случаи есть со стороны Службы безопасности Украины. Например, на днях они задержали чилийско-американского блогера и писателя Гонсало Лиру. Мы подробно рассказывали, кто он такой и почему неудобен киевским властям. Ранее ими была похищена дочь мэра Купянска, впустившего российские войска в город.
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