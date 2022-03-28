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Фейк: российские военнослужащие применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Авдеевке

Фейк: российские военнослужащие применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Авдеевке

28.03.2022 | 14:11
Российские военнослужащие применили запрещенные фосфорные боеприпасы в Авдеевке. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает сайт войнасфейками.рф. Обвинения России в использовании запрещенных боеприпасов звучат уже не первый раз, ни одно из них не подтвердилось. То, что принимается за фосфорные снаряды, на самом деле обычные «люстры» - осветительные заряды, никакого вреда они причинить не могут. Это подтвердили и в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня на линии соприкосновения. Ранее в Минобороны РФ заявили, что фосфорные бомбы применяли украинские военные. Речь идет о начиненных фосфором 122-миллиметровых снарядах к гаубицам Д-30 и реактивных снарядах к установкам БМ-21 «Град». Применение таких боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии».
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