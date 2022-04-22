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Фейк: российские власти перекопали дороги у посольства Польши в Москве, чтобы дипломаты не могли покинуть Россию

Фейк: российские власти перекопали дороги у посольства Польши в Москве, чтобы дипломаты не могли покинуть Россию

22.04.2022 | 12:29
Российские власти перекопали дороги у посольства Польши в Москве, чтобы дипломаты не могли покинуть Россию. Об этом заявляют в МИД Польши, сообщает сайт войнасфейками.рф. Свидетели не сообщают о каких-либо аномалиях, связанных с перекрытием дорог около посольства Польши на улице Климашкина в Москве. Корреспондент РИА «Новости» сообщает, что в день отъезда дипломатов (13 апреля) никаких ремонтных работ на улице у посольства не велось. При этом, часть дороги у стен дипмиссии действительно была отремонтирована, но произошло это еще в середине марта. На вопрос, удалось ли дипломатам покинуть столицу России замглавы МИД Польши Петр Вавжик ответил утвердительно.
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