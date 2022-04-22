Фейк: российские власти перекопали дороги у посольства Польши в Москве, чтобы дипломаты не могли покинуть Россию

Российские власти перекопали дороги у посольства Польши в Москве, чтобы дипломаты не могли покинуть Россию. Об этомв МИД Польши, сообщает сайт. Свидетели не сообщают о каких-либо аномалиях, связанных с перекрытием дорог около посольства Польши на улице Климашкина в Москве. Корреспондент РИА «Новости», что в день отъезда дипломатов (13 апреля) никаких ремонтных работ на улице у посольства не велось. При этом, часть дороги у стен дипмиссии действительно была отремонтирована, но произошло это еще в середине марта. На вопрос, удалось ли дипломатам покинуть столицу России замглавы МИД Польши Петр Вавжик ответил утвердительно.