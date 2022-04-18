Фейк: российские солдаты занимаются мародерством

Российские солдаты занимаются мародерством и отправляют награбленное с помощью курьерской службы в Россию, сообщает сайт. Это фейк. В качестве «доказательства» украинская сторона приводит данные курьерской службы, к которой они якобы «получили доступ». На самом деле это - сборная солянка из реальных утечек и выдуманных данных. На карту Google накладывают реальную информацию из базы СДЭК, которую выгрузили вв начале апреля: ФИО, номер отправления СДЭК (отслеживается на сайте), адрес, телефон, вес, дата. Ик ним фейковые звание, часть и место службы, табельный номер. Мы уже писали об «объявлениях о продаже награбленного». Они оказывались. Но украинская сторонабезосновательнороссийских солдат в мародерстве.