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Фейк: российские солдаты занимаются мародерством

Фейк: российские солдаты занимаются мародерством

18.04.2022 | 11:15
Российские солдаты занимаются мародерством и отправляют награбленное с помощью курьерской службы в Россию, сообщает сайт войнасфейками.рф. Это фейк. В качестве «доказательства» украинская сторона приводит данные курьерской службы, к которой они якобы «получили доступ». На самом деле это - сборная солянка из реальных утечек и выдуманных данных. На карту Google накладывают реальную информацию из базы СДЭК, которую выгрузили в сеть в начале апреля: ФИО, номер отправления СДЭК (отслеживается на сайте), адрес, телефон, вес, дата. И пририсовывают к ним фейковые звание, часть и место службы, табельный номер. Мы уже писали об «объявлениях о продаже награбленного». Они оказывались фальсификацией. Но украинская сторона продолжает безосновательно обвинять российских солдат в мародерстве.
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