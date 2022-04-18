Фейк: российские солдаты занимаются мародерством

Российские солдаты занимаются мародерством и отправляют награбленное с помощью курьерской службы в Россию, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Это фейк. В качестве «доказательства» украинская сторона приводит данные курьерской службы, к которой они якобы «получили доступ». На самом деле это - сборная солянка из реальных утечек и выдуманных данных.
На карту Google накладывают реальную информацию из базы СДЭК, которую выгрузили в сеть
в начале апреля: ФИО, номер отправления СДЭК (отслеживается на сайте), адрес, телефон, вес, дата. И пририсовывают
к ним фейковые звание, часть и место службы, табельный номер.
Мы уже писали об «объявлениях о продаже награбленного». Они оказывались фальсификацией
. Но украинская сторона продолжает
безосновательно обвинять
российских солдат в мародерстве.