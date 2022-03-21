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Фейк: российские ракеты повредили Бабий Яр

Фейк: российские ракеты повредили Бабий Яр

21.03.2022 | 15:53
Владимир Зеленский, выступая перед кнессетом Израиля, заявил о повреждении российскими ракетами Бабьего Яра, сообщает сайт войнасфейками.рф. Пару дней назад президент Украины искал поддержку у конгрессменов США и показал им видеоролик, в котором «доказал» военные преступления России. В нем восемь вставок из фейковых видео. В этот раз Владимир Зеленский обратился к Израилю за поддержкой. Кстати, в первый раз (10 марта) ему в этом было отказано. В новом обращении Зеленский сказал: «Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста». Это неправда, израильский журналист Рон Бен Ишай обследовал всю территорию мемориала и сообщил, что комплекс не пострадал, никаких разрушений там нет. Российская армия действительно атаковала телевышку Киева высокоточным оружием. Была выведена из строя аппаратная вещания, однако разрушений жилых домов и близлежащих объектов, включая Бабий Яр, не допущено.
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