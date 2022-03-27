Фейк: российские подразделения уничтожили в Северодонецке продуктовый склад

В Северодонецке российские подразделения уничтожили продуктовый склад. Мирных жителей хотят оставить без еды. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы, информирует сайт войнасфейками.рф. Никаких продуктов на складе давно не было - там размещалось хранилище боеприпасов для ВСУ и украинских националистов. Но такая конспирация не помогла - здание уничтожено. Это уже не первый случай, когда гражданские объекты используются как прикрытие. Ранее сообщалось, что в киевском ТРЦ Retroville располагалась огневая точка украинских вооруженных сил, оттуда велись обстрелы. Это подтверждает видеозапись, выложенная в местных пабликах.