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Фейк: российская сторона отказывается признавать и забирать тела российский военных и скрывает факты мародерства ВС РФ

Фейк: российская сторона отказывается признавать и забирать тела российский военных и скрывает факты мародерства ВС РФ

13.05.2022 | 09:12
Российская сторона отказывается признавать и забирать тела российский военных и скрывает факты мародерства ВС РФ. Материал об этом, подготовленный каналом Al Jazeera, распространяют украинские телеграм-каналы и оппозиционные издания, например, «Медуза» (признана иноагентом), сообщает сайт войнасфейками.рф. Видео, при внимательном рассмотрении, оставляет сразу ряд вопросов. На 36 секунде в качестве доказательств принадлежности тел к русской армии демонстрируют шевроны. Но эти шевроны взяты с повседневной формы бойцов. Это видно по характерному темному фону и использованию дополнительных цветов. Тогда как на учениях и во время выполнения боевых задач используются однотонные зеленые шевроны. Подробнее об этом можно прочитать в официальном приказе о правилах ношения военной формы. В видео не представлено ни одного удостоверения личности военного, что обычно делается в первую очередь при разговоре о погибших. Следовательно, однозначно идентифицировать погибших как российских военных не представляется возможным. Нет никакого пояснения, где находится вагон с трупами, не показан подход к нему. На первом кадре он серого цвета, затем диалог происходит на фоне других старых вагонов. Золото, которое якобы было найдено у военных, просто демонстрируется крупным планом на ладони. Нет никакой информации о его происхождении или принадлежности. В комплексе с множеством монтажных склеек становится очевидно, что эти кадры могли быть сняты, где и когда угодно. Вторая часть видео выделена под интервью с местными жителями. Однако и здесь все не так однозначно. Евгений Сосновский является профессиональным фотографом и работником театра. Он неоднократно распространял материалы о «зверствах» военнослужащих РФ в Мариуполе. Еще раньше он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине «освобождения» Мариуполя от ополченцев силами полка «Азов». И являлся участником украинской медиакампании в ходе боев за Мариуполь в 2015 году. Последний участник видео - Ольга Нежеванная. Она является профессиональной актрисой в ансамбле эстрадной и современной хореографии «Адреналин» г. Мариуполя. Судя по публикациям на ее странице в Фейсбуке, придерживается проукраинских взглядов. В завершении стоит отметить, что автором материала является журналистка Хода Абдель-Хамид. Она освещала немало современных военных конфликтов. При этом в ее социальных сетях часто можно встретить фейковую информацию и высказывания, не согласующиеся с журналистской этикой. Например, она позволяет себе называть других пользователей «людьми с промытыми мозгами» (people are so brainwashed). Журналистка готовила материалы об «арабской весне» и «украинской революции» в Киеве, также на Youtube есть отрывок с явной постановкой из Ливии, журналистка картинно убегает из кадра говоря об атаке, при этом оператор остается на месте.
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