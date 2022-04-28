Фейк: российская авиация нанесла удар по театру в Мариуполе

Российская авиация нанесла удар по драматическому театру в Мариуполе, такие сообщения распространял батальон «Азов» сразу после взрыва. На днях началась новая волна в украинских каналах со ссылкой на видео
очевидцев, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Ранее мы уже разбирали
, что это была провокация со стороны «Азова». В подтверждение этому появились кадры изнутри самого разрушенного здания. В эксклюзивном материале
канала «Срочно. Сейчас»
Владислав Теличко, который
до 2014 года был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Украины, подробно комментирует разрушения, оставшиеся после провокации. Слова эксперта лишний раз подтверждают, что взрыв был внутри здания, а не нанесен авиацией.
На первых секундах видно опорную балку и железобетонную плиту на уровне второго этажа, которые силой взрыва выбило наружу. Осмотр здания начинается с третьего этажа, который, теоретически, должен был сильнее всего пострадать от авиационной бомбы. Однако характер повреждений указывает как раз на то, что взрыв произошел в глубине здания. Это видно на примере слоя бетона и двутавров, которые держат основу, на которой держалась сцена. Слой был поднят и отброшен силой взрыва, а покрытие крыши не разорвано, а просто осело, потому что основная сила взрыва пришлась на железобетонную основу.
Отмечается интересный момент, что крепление пожарного гидранта на третьем этаже, которое должно было быть повреждено в случае авиаудара, не пострадало.
Спустившись на первый этаж, эксперт отмечает, что конструкции здания здесь приняли на себя гораздо больший удар. Часть труб вырвало под влиянием взрывной волны. А то самое крепление гидранта, которое не пострадало на третьем этаже, оказалось почти полностью уничтожено.
Чем ниже, тем больше деформация конструкций, что явно указывает на то, что эпицентр взрыва находился на самых нижних уровнях. Доказательство этого мы видим на цокольном этаже. Железобетонная плита, являющаяся основой этажа полностью разрушена. При этом потолок комнаты пострадал несравнимо меньше.
Украинская сторона не оставляет попыток новыми фейками обвинить ВС РФ в авиаударе по драматическому театру Мариуполя. В последний раз утверждалось
, что под завалами театра оказалось больше 1000 людей. Однако факты и внимательный разбор ситуации в очередной раз подтверждают
то, что бомба была внутри, а взрыв - устроен бойцами «Азова».