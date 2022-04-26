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Фейк: Российская армия проводит принудительную мобилизацию

Фейк: Российская армия проводит принудительную мобилизацию

26.04.2022 | 13:47
Российская армия проводит принудительную мобилизацию на находящихся под контролем РФ территориях. Об этом сообщают украинские источники, информирует телеграм-канал войнасфейками.рф. Принудительная мобилизация - один из любимых фейков украинской пропаганды. Но в российскую армию нельзя мобилизовать граждан других государств, это прописано в законодательстве. Нормы права четко определяют параметры тех, кто подлежит военному призыву. Мы неоднократно разоблачали подобные фейки. В сеть регулярно вбрасываются материалы о принудительной мобилизации то в России, то на подконтрольных РФ украинских территориях. Однако ни один такой факт до сих пор не подтвердился. А глава Минобороны Сергей Шойгу официально заявил, что срочников и резервистов для участия в спецоперации привлекать не будут.
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