Фейк: Российская армия проводит принудительную мобилизацию

Российская армия проводит принудительную мобилизацию на находящихся под контролем РФ территориях. Об этом сообщают украинские источники, информирует телеграм-канал войнасфейками.рф
.
Принудительная мобилизация - один из любимых фейков украинской пропаганды. Но в российскую армию нельзя мобилизовать граждан других государств, это прописано в законодательстве. Нормы права четко определяют параметры тех, кто подлежит
военному призыву.
Мы неоднократно разоблачали подобные фейки. В сеть регулярно вбрасываются материалы о принудительной мобилизации
то в России, то на подконтрольных РФ украинских территориях.
Однако ни один такой факт до сих пор не подтвердился
. А глава Минобороны Сергей Шойгу официально заявил, что срочников и резервистов для участия в спецоперации привлекать не будут
.