Из-за вторжения на Украину Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго для России, сообщает сайт войнасфейками.рф. За этот вариант выступают конкретные страны, однако в ЕС решения принимаются консолидировано. А некоторые члены Евросоюза уже заявили, что такой шаг неприемлем, потому что это мгновенно скажется на их уровне жизни. В Германии подчеркнули, что страна не может отказаться от поставок нефти из России. Венгрия вообще собирается наложить вето, если ЕС введет санкции против энергоресурсов из России. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Выступили против этого решения и в Нидерландах. Премьер Нидерландов Марк Рютте объяснил, что «слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом дело обстоит еще хуже».