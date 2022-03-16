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Фейк: Ракета попала на территорию Ростовской области

Фейк: Ракета попала на территорию Ростовской области

16.03.2022 | 16:33
Жителям Ростовской области в мессенджерах присылают картинку с описанием попадания ракеты «Точка У» на территорию Милютинского района, сообщает сайт войнасфейками.рф. Очередной информационный вброс от украинской фабрики фейков. В названиях пабликов ВК нельзя использовать кавычки. Кроме того, мы пытались найти тот самый паблик, с которого пошли сообщения - не нашли, так как его не существует. Милютинский район находится в 150 км от границы с ЛНР, а это значит, что если бы пускали ракету с самой границы, то она бы в любом случае не долетела, т.к. предельная дальность полета «Точки-У» - 120 км.
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