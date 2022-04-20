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Фейк: приложение ТikTok больше не доступно в Apple store для российских пользователей

Фейк: приложение ТikTok больше не доступно в Apple store для российских пользователей

20.04.2022 | 17:11
Приложение ТikTok больше не доступно в Apple store для российских пользователей, сообщает сайт войнасфейками.рф. ТikTok никуда не исчезал. Приложение в течение нескольких часов не отображалось по запросам «тикток» и «tiktok», однако оставалось в рейтингах App Store, доступным по прямой ссылке, а также в меню Покупки. Сейчас же проблему с поиском устранили. Напомним, в последнее время в сети появляется много информации об удалении того или иного сервиса или приложения. Каждое из них нужно проверять, потому что далеко не все они соответствуют действительности. Например, мы разбирали фейк о том, что россияне, якобы, потеряют доступ к WhatsApp. Однако это не подтвердилось, а мессенджер продолжает работать.
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