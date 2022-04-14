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Фейк: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что два дня контролировал Киев

Фейк: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что два дня контролировал Киев

14.04.2022 | 14:51
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что два дня контролировал Киев. Эту новость с иронией пересказал в своем телеграм-канале советник МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сайт войнасфейками.рф. Ничего подобного Лукашенко не заявлял. Геращенко пересказал фейковую новость с сатирического ресурса «Панорама». Сайт работает с 2017 года и публикует фельетоны, которые не являются реальными новостями. Об этом авторы сайта честно предупреждают. Судя по всему, сайт фейков «Панорама» становится значимым источником информации для украинских ресурсов. Мы уже рассказывали о том, как украинские СМИ и телеграм-каналы подхватили «новость» о якутском скульпторе. Ему, якобы, не хватает пластификатора, и он больше не сможет создавать изваяния из навоза.
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