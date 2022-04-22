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Фейк: премьер-министр Великобритании заявил, что если Россия применит оружие массового поражения, Британия «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар»

Фейк: премьер-министр Великобритании заявил, что если Россия применит оружие массового поражения, Британия «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар»

22.04.2022 | 18:48
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Россия применит оружие массового поражения, Британия «оставляет за собой право самостоятельно нанести ответный удар», даже без консультаций с другими странами НАТО. Об этом сообщают украинские источники, информирует сайт войнасфейками.рф. Настоящая альтернативная реальность. Это фейк, появившийся в ответ на фейк. Россия не заявляла о применении оружия массового поражения, а Джонсон не угрожал ей в ответ. Высказывания английского премьера нет ни в одном зарубежном медиа. Судя по всему, первые вбросы появились в твиттере, вот пример. После этого недостоверная информация разошлась по украинским ресурсам и даже по российским СМИПодхватил ее и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. Но даже украинские комментаторы отнеслись к этой новости со скепсисом, заявив, что выглядит она как фейк.
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