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Фейк: Правительство Брянской области предупреждает о вероятных боевых действиях на территории региона

Фейк: Правительство Брянской области предупреждает о вероятных боевых действиях на территории региона

03.04.2022 | 14:35
Правительство Брянской области предупреждает о вероятных боевых действиях на территории региона. Об этом говорится в письме, которое распространяют украинские телеграм-каналы, сообщает сайт войнасфейками.рф. В правительстве Брянской области опровергли подготовку такого документа. «Жизнь в регионе продолжается в обычном режиме. Информация о фейке была еще 28 марта направлена в соответствующие органы. Устанавливаются авторы и распространители подобной дезинформации. К ним будут предприняты меры ответственности в рамках действующего законодательства», - сообщают брянские СМИ со ссылкой на правительство области. В документе утверждается, что на территорию области могут войти солдаты НАТО, но Североатлантический альянс отрицает наличие хоть одного военного на Украине. Ранее уже было разоблачено фейковое «распоряжение» администрации Белгорода о массовой эвакуации всей области, и документ о массовой мобилизации преподавателей вузов.
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