Фейк: после 11 апреля приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» перестанут работать

После 11 апреля приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» перестанут работать, об этомна российских сайтах, сообщает сайт. Сберинформацию: если приложение уже скачано и используется, нет поводов его блокировать. Все установленные приложения «СберБанк Онлайн» работают и будут продолжать работать, никаких ограничений по их использованию нет. «Альфа-Банк» тожео том, что установленные приложения продолжат работать, даже если его уберут из AppStore и Google Play. Пока речи об удалении приложений с этих площадок нет, однако, даже если это случится, на телефоны с операционной системой Android приложение можно будет установить напрямую с сайта банка. Владельцы устройств с iOS смогут пользоваться браузерной версией интернет-банкинга - здеськак можно настроить быстрый доступ к веб-версии личного кабинета.