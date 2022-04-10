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Фейк: после 11 апреля приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» перестанут работать

Фейк: после 11 апреля приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» перестанут работать

10.04.2022 | 15:50
После 11 апреля приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» перестанут работать, об этом пишут на российских сайтах, сообщает сайт войнасфейками.рф. Сбер опроверг информацию: если приложение уже скачано и используется, нет поводов его блокировать. Все установленные приложения «СберБанк Онлайн» работают и будут продолжать работать, никаких ограничений по их использованию нет. «Альфа-Банк» тоже говорит о том, что установленные приложения продолжат работать, даже если его уберут из AppStore и Google Play. Пока речи об удалении приложений с этих площадок нет, однако, даже если это случится, на телефоны с операционной системой Android приложение можно будет установить напрямую с сайта банка. Владельцы устройств с iOS смогут пользоваться браузерной версией интернет-банкинга - здесь рассказывают как можно настроить быстрый доступ к веб-версии личного кабинета.
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