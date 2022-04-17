Фейк: почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении

Почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении. Об этом сообщают зарубежные телеграм-каналы со ссылкой на пограничную службу Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф
.
Российские СМИ уже писали, что экипаж корабля был эвакуирован
, и позже
доставлен в Севастополь
.
Корабль затонул, когда его тянули на буксире, почти через сутки после эвакуации экипажа. Отсутствие экипажа на крейсере и стало одной из причин его затопления.
Напомним, что украинские службы военной пропаганды ежедневно производят и вбрасывают десятки новых фейков. В том числе от имени официальных лиц. Например, от лица советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который писал
о гибели 200-й бригады (бригада записала видео, опровергающие слова Арестовича). Он же говорил, что в Гостомеле российские солдаты, якобы, убили девушку и вырезали у нее на животе
свастику, хотя на самом деле это сделали боевики украинского «Азова» в Мариуполе.