home
Главная
>
Новости
>
Фейк: почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении

Фейк: почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении

17.04.2022 | 14:36
Почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении. Об этом сообщают зарубежные телеграм-каналы со ссылкой на пограничную службу Украины, сообщает сайт войнасфейками.рф. Российские СМИ уже писали, что экипаж корабля был эвакуирован, и позже доставлен в Севастополь. Корабль затонул, когда его тянули на буксире, почти через сутки после эвакуации экипажа. Отсутствие экипажа на крейсере и стало одной из причин его затопления. Напомним, что украинские службы военной пропаганды ежедневно производят и вбрасывают десятки новых фейков. В том числе от имени официальных лиц. Например, от лица советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который писал о гибели 200-й бригады (бригада записала видео, опровергающие слова Арестовича). Он же говорил, что в Гостомеле российские солдаты, якобы, убили девушку и вырезали у нее на животе свастику, хотя на самом деле это сделали боевики украинского «Азова» в Мариуполе.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных