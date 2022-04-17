Фейк: почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении

Почти весь экипаж крейсера «Москва» погиб при его затоплении. Об этом сообщают зарубежные телеграм-каналы со ссылкой на пограничную службу Украины, сообщает сайт. Российские СМИ уже писали, что экипаж корабля был, идоставлен в. Корабль затонул, когда его тянули на буксире, почти через сутки после эвакуации экипажа. Отсутствие экипажа на крейсере и стало одной из причин его затопления. Напомним, что украинские службы военной пропаганды ежедневно производят и вбрасывают десятки новых фейков. В том числе от имени официальных лиц. Например, от лица советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, которыйо гибели 200-й бригады (бригада записала видео, опровергающие слова Арестовича). Он же говорил, что в Гостомеле российские солдаты, якобы, убили девушку и вырезали у нее насвастику, хотя на самом деле это сделали боевики украинского «Азова» в Мариуполе.